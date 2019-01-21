Ющенко: россиянам нравится быть рабами

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Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко уличил россиян в том, что они якобы не любят свободу. По его словам, россияне по натуре такие люди, которые «любят рабство, хотят царя, не стремятся к демократии».

Ющенко посетовал, что в России мало Немцовых и Солженицыных. Громкое заявление бывший глава Украины сделал в ходе интервью телеканалу «112 Украина».

«Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — всё, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь», — сказал Ющенко.

Ранее News.ru сообщал, что Ющенко назвал причины неудач Украины. Потеря Крыма, а также конфликт в Донбассе произошли из-за разобщённости населения. Ющенко считает, что у нынешних киевских властей отсутствуют чёткий план действий и документально оформленная политическая стратегия.