Ющенко рассказал о неудачной попытке получить томос

https://news.ru/storage/news/b14e1a8f702ec00e71ed09a98bfc902e/807b071c-8ed6-473a-8032-5827225bd0f6_850.jpg Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виктор Ющенко

Украинская сторона подготовила все документы для получения томоса от Константинопольского патриархата ещё десять лет назад, рассказал бывший президент страны Виктор Ющенко. Однако тогда этот вопрос Вселенский патриархат попросил поставить «на паузу».

«Это была просьба константинопольской стороны: давайте его поставим на паузу на два года, чтобы потом, после проведения Вселенского Собора, делать по процедуре решение украинского церковного вопроса», — цитирует экс-главу государства телеканал NewsOne.

По его словам, в 2008 году многие церковные и политические деятели видели в создании новой церкви только политические мотивы.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.