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Юнкер ждёт от Румынии пользы для Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Nicolas LandemardLe Pictorium/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

в мире [ версия для печати ]

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что председательство Румынии в Совете ЕС поможет доказать отсутствие внутреннего раскола в Европе.

«Думаю, что председательство Румынии внесет значительный вклад в демонстрацию того, что те, кто говорят о расколе Европы на два блока, неправы, что Европа дышит обоими легкими», — сказал Юнкер в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Он добавил, что не стоит нести в ЕС внутренние конфликты страны. «Румыния должна быть полезна Европе», отметил он.

Румыния приняла председательство в Совете Европейского союза 1 января 2019 года. Президент страны сообщил, что основными темами во время председательства Румынии в ЕС станут Brexit, многолетний бюджет, а также миграция. Главы стран, входящих в Евросоюз, проведут встречу в Румынии 9 мая. На ней планируется обсуждение будущего Европы.

Ранее Юнкер заявлял, что сомневается в готовности Румынии успешно выполнять роль страны — председателя в Совете ЕС из-за внутренних проблем, писал News.ru.


#Юнкер #евросоюз #Румыния
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