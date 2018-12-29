USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,897.81 $
МОСКВА-8°C15:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Юнкер сомневается в успешном председательстве Румынии в ЕС

Жан-Клод Юнкер Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Жан-Клод Юнкер

в мире [ версия для печати ]

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности Румынии успешно выполнять роль страны — председателя в Совете ЕС из-за внутренних проблем.

«Я считаю, что Бухарест не полностью осознал, что это значит — председательствовать в ЕС. Необходима готовность поставить собственные заботы на второй план. У меня есть некоторые сомнения на этот счет», — рассказал Юнкер в интервью газете Welt.

Юнкер считает, что для успешного выполнения своих обязанностей власти Румынии должны «действовать единым фронтом во время председательства в Совете ЕС», а для этого нужно решить все конфликты внутри страны. При этом он отметил, что в техническом плане государство достаточно хорошо подготовлено к своей будущей роли.

Главы стран, входящих в Евросоюз, проведут встречу в Румынии 9 мая. На ней планируется обсуждение будущего Европы.

Как писал News.ru, румынский лидер Клаус Йоханнис попросил премьера страны рассмотреть вопрос о защите прав румын, которые живут в Великобритании. По его словам, ключевой целью переговоров по Brexit является обсуждение данной проблемы, а также реализация соглашения о выходе Британии из состава ЕС.


#ЕС #ЖАНКЛОДЮНКЕР #Юнкер #Румыния
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
в мире 17:06, 28 декабря 2018
ЕС ужесточил контроль на границе Шенгенской зоны
в мире 09:25, 27 декабря 2018
Германия понесёт потери при выходе Британии из ЕС без соглашения
в мире 23:05, 14 декабря 2018
Юнкер: ЕС и Британия должны обсудить отношения
в мире 21:12, 14 декабря 2018
Юнкер швырнул на пол документы на саммите в Брюсселе
в мире 16:04, 14 декабря 2018
Юнкер потрепал чиновницу ЕС за волосы
Лента новостей
экономика 15:50
Для победой над бедностью не хватает 800 млрд рублей
происшествия 15:42
Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве
общество 15:40
Отдых в Египте перестанет быть дешёвым для россиян после теракта
в мире 15:37
Лавров дал оценку переговорам с Турцией по Сирии
общество 15:35
РЖД получили плацкартные вагоны нового поколения
Другие новости
в мире 15:37
Лавров дал оценку переговорам с Турцией по Сирии
в мире 15:34
ДНР: украинские силовики нарушили перемирие
в мире 15:00
Небензя назвал уход США и Сирии правильным шагом
в мире 13:44
Забор на границе с Украиной сравнили со «стеной Яценюка»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top