Юнкер сомневается в успешном председательстве Румынии в ЕС

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Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности Румынии успешно выполнять роль страны — председателя в Совете ЕС из-за внутренних проблем.

«Я считаю, что Бухарест не полностью осознал, что это значит — председательствовать в ЕС. Необходима готовность поставить собственные заботы на второй план. У меня есть некоторые сомнения на этот счет», — рассказал Юнкер в интервью газете Welt.

Юнкер считает, что для успешного выполнения своих обязанностей власти Румынии должны «действовать единым фронтом во время председательства в Совете ЕС», а для этого нужно решить все конфликты внутри страны. При этом он отметил, что в техническом плане государство достаточно хорошо подготовлено к своей будущей роли.

Главы стран, входящих в Евросоюз, проведут встречу в Румынии 9 мая. На ней планируется обсуждение будущего Европы.

Как писал News.ru, румынский лидер Клаус Йоханнис попросил премьера страны рассмотреть вопрос о защите прав румын, которые живут в Великобритании. По его словам, ключевой целью переговоров по Brexit является обсуждение данной проблемы, а также реализация соглашения о выходе Британии из состава ЕС.