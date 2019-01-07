Юнкер и Мэй провели «дружеский разговор» по телефону

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Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор. Речь шла о Brexit.

«Был полностью дружеский разговор между председателем Юнкером и премьер-министром Мэй, и они договорились, что будет еще один разговор на этой неделе», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, что он подразумевал под определением «дружеский разговор» и как понимать такую оценку, Схинас шутя ответил, что «по шкале уровня дружбы Юнкера» это было «ближе к ее верхней части».

Он также подтвердил, что других раундов переговоров не будет, и добавил, что Еврокомиссия параллельно продолжит реализовывать чрезвычайный план действий по Brexit (без соглашения). Голосование в Палате общин по вопросу о правительственном соглашении об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза состоится 14 или 15 января.

Соединённое Королевство должно покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер известен своим нетипичным для политиков поведением в публичном пространстве. Так, приветствуя гостей саммита ЕС, он потрепал за волосы женщину-чиновника на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, писал News.ru.