https://static.news.ru/photo/423cbbdc-9f40-11e9-b0fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Noe Falk Nielsen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Город Вавилон, находящийся в Ираке недалеко от Багдада, включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Такое решение организация приняла на сессии в Баку.

Что представляет собой список Всемирного наследия без Вавилона? Как рассказывать историю человечества без самой первой главы — Вавилона? — цитирует представителя Ирака при ЮНЕСКО « Интерфакс-Недвижимость ».

Страна на протяжении нескольких десятков лет добивалась для древнего города этого высокого статуса.

Сессия ЮНЕСКО открылась в Баку 30 июня и продлится до 10 июля. Среди прочего там рассматривают 35 заявок на включение в список Всемирного наследия. Например, министерство культуры Таиланда, как ранее писал News.ru, хочет, чтобы в этот перечень попал национальный острый суп том ям.

Вавилон — один из городов Древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Важный политический, экономический и культурный центр Древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества, «первый мегаполис», известный символ христианской эсхатологии и современной культуры. Руины Вавилона расположены у окраины современного города Эль-Хилла в 90 км к югу от Багдада.