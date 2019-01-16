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YouTube запретил опасные пранки и челленджи

Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Администрация видеохостинга YouTube внесла изменения в правила для пользователей. В частности, теперь на сервисе нельзя публиковать видео с опасными челленджами и пранками, которые могут привести к серьёзным травмам или смерти.

Речь идёт о таких челленджах, как Tide Pods Challenge и Fire Challenge, в рамках которых пользователи прокусывали капсулы для стирки и поджигали себя на короткое время. Также запрещено добавлять ролики с розыгрышами или пранками, которые заставляют людей думать, что им угрожает опасность, или такая опасность реально существует.

В течение следующих двух месяцев пользователи должны внести изменения в опубликованные ими видео. В будущем они будут удаляться, а их авторам направят предупреждения. За тремя предупреждениями последует блокировка канала на 90 дней, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что 17-летняя жительница американского города Лейтон (штат Юта) попала в ДТП из-за набирающего популярность челленджа #BirdBoxChallenge. Его суть состоит в том, чтобы пытаться делать повседневные вещи с закрытыми глазами.


#запрет #ОПАСНОСТЬ #YouTube #пранкеры #челлендж
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