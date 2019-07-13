Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Об этом он заявил после приговора суда бывшему бойцу ВСУ Виталию Маркиву.
Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину, — написал Ярош в Facebook.
Как писал News.ru, суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в убийстве репортёра Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Суд назначил украинцу 24 года лишения свободы.
По версии обвинения, украинский военнослужащий находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт миномётный огонь по группе, в которую входили Роккелли и россиянин Андрей Миронов.