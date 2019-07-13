https://static.news.ru/photo/31a07780-a537-11e9-8291-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Об этом он заявил после приговора суда бывшему бойцу ВСУ Виталию Маркиву.

Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину, — написал Ярош в Facebook.

Как писал News.ru, суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в убийстве репортёра Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Суд назначил украинцу 24 года лишения свободы.

По версии обвинения, украинский военнослужащий находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт миномётный огонь по группе, в которую входили Роккелли и россиянин Андрей Миронов.