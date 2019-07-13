https://static.news.ru/photo/515a6e2c-a560-11e9-b00f-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Ярош Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер украинской националистической группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош положительно отнёсся к обстрелу здания канала «112 Украина».

Он посоветовал замолчать тем, кто считает, что их права нарушили, потому что власть во время войны «не противодействует врагу».

Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться, — цитирует РИА Новости слова Яроша.

В ночь на 13 июля к зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Как писал News.ru, генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и силовым ведомствам Украины и попросил осудить нападение на здание телеканала.