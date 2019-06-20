https://static.news.ru/photo/00b69184-9323-11e9-954f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Министерству обороны дано указание срочно исправить ошибки в докладах о размещении комплексов ПРО.

Власти префектуры Акита на острове Хонсю заявили ранее, что хотят начать заново переговоры о размещении комплекса Aegis Ashore, так как в докладе о месте развёртывания были допущены неточности в оценке рельефа местности. С аналогичными требованиями выступила и префектура Ямагути, где планируется разместить второй комплекс, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, причиной ЧП с истребителем F-35A Воздушных сил самообороны Японии стал человеческий фактор. Пилот потерял ориентацию в пространстве: ощущение высоты и положения.