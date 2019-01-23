Японские власти положительно оценили встречу Путина и Абэ

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал встречу президента России Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ «отличным стартом 2019 года» для отношений двух стран.

Переговоры были конструктивными, политики обсудили много важных тем, отметил Суга.

Он подчеркнул, что процесс заключения мирного соглашения будет долгим, поскольку решить эту сложную ситуацию по итогам нескольких переговоров нельзя, информирует argumenti.ru.

Ранее Владимир Путин озвучил условия мирного договора с Японией. Президент России подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в подписании соглашения. «Условия мирного договора должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью», писал News.ru.