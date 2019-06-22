https://static.news.ru/photo/378b4f70-94e9-11e9-ae71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Picha Karel/CTK/Global Look Press

Ведущие авиакомпании Японии вынуждены изменить маршруты полётов из-за извергающегося вулкана Райкоке в центральной части Курильских островов.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии предупредило, что попадание вулканического пепла в двигатель воздушного судна может привести к его полной остановке, информирует ТАСС .

Вулкан высотой 551 метр начал извергаться в субботу, 22 июня. На данный момент столб дыма и пепла из его кратера поднимается более чем на 10 км.

Ранее News.ru писал, что Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах. Об этом заявил президент Владимир Путин, исключив таким образом территориальные притязания Японии.