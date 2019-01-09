Токио зовёт США для заключения мирного договора с РФ

Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии Кацуюки Каваи.
«Японо-американский союз должен стать эффективным противодействием Китаю», — приводит агентство «Киодо» слова помощника японского премьер-министра Синдзо Абэ.
Кроме того, он назвал визит Абэ в Китай в октябре прошлого года «стратегическим», так как после проведённых переговоров напряжённость между Японией и КНР значительно снизилась.
Ранее News.ru писал о том, что Япония намерена предложить России отказаться от взаимных требований на какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе следующего раунда переговоров по заключению мирного договора между странами.