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Токио зовёт США для заключения мирного договора с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп Allen Eyeston /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии Кацуюки Каваи.

«Японо-американский союз должен стать эффективным противодействием Китаю», — приводит агентство «Киодо» слова помощника японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Кроме того, он назвал визит Абэ в Китай в октябре прошлого года «стратегическим», так как после проведённых переговоров напряжённость между Японией и КНР значительно снизилась.

Ранее News.ru писал о том, что Япония намерена предложить России отказаться от взаимных требований на какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе следующего раунда переговоров по заключению мирного договора между странами.


#сша #мирныйдоговор #россия #китай #ЯПОНИЯ
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