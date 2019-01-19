Япония согласна обсудить переименование Японского моря

https://news.ru/storage/news/f28d6285e4ee9ece44138c478742d09e/d734722e-cc23-4279-8cc3-a58706b8023b_850.jpg Zhang Jiansong/Xinhua/Global Look Press

Власти Японии согласны обсудить с представителями Южной Кореи и КНДР вопрос о переименовании Японского моря. С призывом найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном к Токио обратилась Международная гидрографическая организация (МГО).

Консультации планируется провести весной. Отчитаться об их результатах перед МГО страны должны будут в 2020 году.

Корейцы называют Японское море Восточным. В начале 90-х годов прошлого века власти Корейского полуострова потребовали изменить название акватории, так как оно было навязано Японией и является «следствием японского колониализма», сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что Международная гидрографическая организация (IHO) обратилась к Японии и Корее с просьбой завершить спорить и наконец-то определиться, как нужно называть Японское море.