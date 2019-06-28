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Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако он полагает, что говорить о снятии санкций со страны пока рано.

Это был прекрасный день. Это очень легендарно, никто такого не ожидал, — сказал он. На вопрос, как он воспринимает периодические пуски в Северной Корее ракет без применения баллистических технологий, американский...