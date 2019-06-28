Япония покидает Международную китобойную комиссию (МКК) и возобновляет добычу китов на коммерческой основе в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне. Отлавливать они намерены только представителей тех видов, численность которых не находится под угрозой.
Официально Япония покинет комиссию 30 июня, в МКК будет участвовать в статусе наблюдателя, — передаёт РИА Новости.
Мораторий на коммерческий китобойный промысел был наложен в 1986 году. Японию мировое сообщество неоднократно осуждало за истребление китов, однако в этой стране употребление их в пищу считают частью культуры и жизни.
Как писал News.ru, судно с животными, которых вывезли из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае, следует по Амуру к месту выпуска. Он запланирован на побережье в Хабаровском крае. Перед отправкой узников «китовой тюрьмы» обследовали, их состояние признано удовлетворительным. О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.