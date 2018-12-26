Япония возобновляет китобойный промысел

https://news.ru/storage/news/31c70c01095b66bae1a9ff5ff2abfcb3/7bc05803-9f32-48b3-827b-39af665aeceb_850.jpg Keith Levit/Global Look Press

Японское руководство заявило о выходе из Международной комиссии по промыслу китов. Страна намерена возобновить их добычу в коммерческих целях.

По словам генсекретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга, Япония более 30 лет участвовала в диалоге по поводу промысла китов в рамках комиссии. Сейчас есть подтверждённые научные данные о том, что особей китов уже достаточное количество для возобновления промысла.

«Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций. Поэтому мы решили выйти из комиссии, но будем оказывать содействие международным усилиям по контролю за морскими ресурсами», — сообщил он.

Добычей животных Япония будет заниматься только в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне. Начать планируется в июле будущего года.

Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания. Император в воскресенье праздновал своё 85-летие.