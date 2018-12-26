Япония возобновляет китобойный промысел

Японское руководство заявило о выходе из Международной комиссии по промыслу китов. Страна намерена возобновить их добычу в коммерческих целях.
По словам генсекретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга, Япония более 30 лет участвовала в диалоге по поводу промысла китов в рамках комиссии. Сейчас есть подтверждённые научные данные о том, что особей китов уже достаточное количество для возобновления промысла.
«Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций. Поэтому мы решили выйти из комиссии, но будем оказывать содействие международным усилиям по контролю за морскими ресурсами», — сообщил он.
Добычей животных Япония будет заниматься только в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне. Начать планируется в июле будущего года.
Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания. Император в воскресенье праздновал своё 85-летие.