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Страны «Большой двадцатки» намерены отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Осаке.

Подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, — говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля. Лидеры «Группы двадцати» приняли также решение «плотнее работать»...