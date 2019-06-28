Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна с сентября смягчает визовый режим для бизнесменов из России, которые занимаются проектами совместной деятельности.
Заявление японский политик сделал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, государство выполнит один пункт из восьми ранее намеченных.
Кроме того, Токио принял решение упростить процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России с целью усиления контактов между молодёжью, передаёт
Как ранее писал News.ru, Синдзо Абэ заявил, что перенос американской авиабазы Футэмма из города Гинован в бухту Хэноко в префектуре Окинава не приведёт к увеличению военного присутствия США в регионе.