Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

https://news.ru/storage/news/3417991bfdc0a054f343fb21e845faff/515d5d65-e560-4d16-a002-fd589668ff5f_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look press

Япония намерена предложить России отказаться от взаимных требований на какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе следующего раунда переговоров по заключению мирного договора между странами.

По данным источников газеты Yomiuri Shimbun, документ может быть подписан одновременно с мирным договором. Предполагается, что это поможет урегулировать послевоенные процессы, а также укрепить отношения России и Японии.

Власти Токио склоняются к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, и не требовать их от России.

Отмечается, что до настоящего времени японские власти считали, что южные Курильские острова после окончания войны «находятся под оккупацией», поэтому Москва должна выплатить Токио компенсацию за потерянные земли.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца — бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ и поклялся продвинуть мирный договор с Россией, а также разрешить вопрос о принадлежности Южных Курильских островов. Японский премьер подчеркнул, что во второй половине января он планирует посетить Россию.