Япония ожидает визит Владимира Путина

Президент России Владимир Путин может посетить Страну восходящего солнца в июне текущего года, заявил глава МИД Японии Таро Коно.
Во время поездки планируется организовать встречу лидеров двух стран, пишет ТАСС. Лидер РФ примет участие в закрытии перекрёстного российско-японского года.
Ранее News.ru сообщал о визите 12 января 2019-го Таро Коно в Москву для беседы с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Основная тема дискуссий прежняя — заключение между государствами мирного договора.