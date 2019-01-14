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Япония ожидает визит Владимира Путина

Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин может посетить Страну восходящего солнца в июне текущего года, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

Во время поездки планируется организовать встречу лидеров двух стран, пишет ТАСС. Лидер РФ примет участие в закрытии перекрёстного российско-японского года.

Ранее News.ru сообщал о визите 12 января 2019-го Таро Коно в Москву для беседы с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Основная тема дискуссий прежняя — заключение между государствами мирного договора.


#ЯПОНИЯ #Токио
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