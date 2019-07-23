https://static.news.ru/photo/c61f04f0-ad1e-11e9-a245-fa163e074e61_1024.jpg Ту-95 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Токио выразило протест Москве из-за вторжений самолётов в воздушное пространство Японии. Россия обвинения отрицает.

О реакции Японии сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга. Чуть ранее Южная Корея предъявила России это же нарушение. Протест был адресован секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

По данным Сеула самолёт Ту-95 ВКС РФ дважды вторгся в воздушное пространство страны в районе расположенных в Японском море островов Токто. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Министерство обороны РФ в свою очередь эту информацию опровергло. По данным ведомства, Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, писал News.ru.