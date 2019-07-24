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После вступления в должность нового премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку один за другим стали уходить люди его предшественницы Терезы Мэй. Своё решение уже подтвердили министры финансов Филип Хаммонд, юстиции Дэвид Гок, обороны Пенни Мордонт, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов,...