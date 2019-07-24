Власти Японии приняли решение о полном демонтаже АЭС «Фукусима-2».
Президент энергетической компании TEPCO Томоаки Кобаякавой на встрече с губернатором префектуры Фукусима Масао Отибори представил план демонтажа. Вся работа обойдётся примерно в $2,6 млрд.
Данный вариант должны одобрить на заседании совета директоров TEPCO при согласии местных властей, сообщает агентство «
Как писал News.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. По её словам, экологии страны угрожает предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, занимающееся производством хлора и других химических веществ. Радионова пояснила, что собственники бросили предприятие на произвол судьбы, притом что территория комбината нуждается в демеркуризации из-за сильного загрязнения ртутью.