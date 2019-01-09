Япония купит остров для учений американской авиации

https://news.ru/storage/news/a7d4823777dc47b3dc8862238aac2c14/e5656936-aac6-4523-b754-89e1dc6d18c4_850.jpg U.S. Air Force/Global Look Press

Минобороны Японии планирует купить необитаемый остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Позднее его могут передать в распоряжение ВМС США, чтобы проводить военные учения.

Ведомство выкупит остров у частной японской компании. Об этом сообщает японская газета Mainichi. Остров Магэ расположен в 400 км от авиабазы США Ивакуни, что делает его самым удобным местом для совместных военных учений. Площадь острова составляет всего восемь квадратных километров. Его стоимость оценивают в $150 млн. Договор о покупке планируют подписать на этой неделе.

Как ранее писал News.ru, Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии Кацуюки Каваи. А командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что США не намерены размещать войска на южной части Курильских островов в случае их передачи Японии.