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Японский император выступил с последним обращением

Император Японии Акихито с супругой YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Император Японии Акихито с супругой

в мире [ версия для печати ]

Император Японии Акихито, в 2019 году отрекающийся от престола, выступил с последним новогодним обращением к народу. Он пожелал всем людям мира и счастья.

«Я надеюсь, что этот год станет хорошим для как можно большего числа людей. Я желаю мира и счастья моему народу и людям во всём мире», — цитирует императора агентство Jiji.

Акихито появился перед японцами на площади дворцового комплекса за бронированным стеклом в сопровождении императрицы, наследного принца Нарухито и принца Акисино с семьями.

В декабре послушать императора в день его 85-летия пришли более 82 тысяч человек. 

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания.


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