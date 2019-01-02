Японский император выступил с последним обращением

https://news.ru/storage/news/aa01533eed8a838e4e1930c6ea447efe/0f203909-59e6-4c94-8c79-8d9a1d696a10_850.jpg YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Император Японии Акихито с супругой

Император Японии Акихито, в 2019 году отрекающийся от престола, выступил с последним новогодним обращением к народу. Он пожелал всем людям мира и счастья.

«Я надеюсь, что этот год станет хорошим для как можно большего числа людей. Я желаю мира и счастья моему народу и людям во всём мире», — цитирует императора агентство Jiji.

Акихито появился перед японцами на площади дворцового комплекса за бронированным стеклом в сопровождении императрицы, наследного принца Нарухито и принца Акисино с семьями.

В декабре послушать императора в день его 85-летия пришли более 82 тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания.