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Янукович не будет присутствовать на оглашении приговора

Виктор Янукович Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Виктор Янукович

в мире [ версия для печати ]

Бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участия в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи. Это связано с тем, что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал.

«Какой-либо технической возможности обеспечить связь с Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ уголовного процесса», — приводит РИА Новости слова адвоката Януковича Виталия Сердюка.

Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью.

Ранее News.ru писал о том, что в Апелляционном суде Киева было опровергнуто наличие у бывшего президента Украины более 1,15 млрд долларов на счетах Ощадбанка. Фейковая информация появилась на основе оценочных суждений главы кредитной организации.


#украина #ГОСИЗМЕНА #Янукович
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