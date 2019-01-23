Янукович не будет присутствовать на оглашении приговора

https://news.ru/storage/news/e07db07562608fdcd1c8680e4a1e959c/f9705938-6a7c-4754-b742-15f715208fe8_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Виктор Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участия в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи. Это связано с тем, что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал.

«Какой-либо технической возможности обеспечить связь с Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ уголовного процесса», — приводит РИА Новости слова адвоката Януковича Виталия Сердюка.

Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью.

Ранее News.ru писал о том, что в Апелляционном суде Киева было опровергнуто наличие у бывшего президента Украины более 1,15 млрд долларов на счетах Ощадбанка. Фейковая информация появилась на основе оценочных суждений главы кредитной организации.