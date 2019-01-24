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Зачем суд в Киеве признал Януковича виновным

Виктор Янукович Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

в мире [ версия для печати ]
Экс-президента и Надежду Савченко вписали в выборы

Суды на Украине в очередной раз доказывают свою политическую ангажированность. C множеством процессуальных нарушений решился вопрос об аресте экс-главы Украины Виктора Януковича. Недоумение вызывает и дело некогда Героя Украины нардепа Надежды Савченко. Как проходит суд над Януковичем и почему за время десятимесячного пребывания Савченко в СИЗО в расследовании её «преступления» произошли изменения — в материале News.ru.

«Нелегитимный» президент

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене, а также в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны, передаёт телеканал «112 Украина». Судья Владислав Девятко огласил, что 1 марта 2014 года Янукович направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой ввести вооружённые силы на территорию Украины «для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии».

Наказание ещё не объявлено, но обвинение просило приговорить Януковича к 15-ти годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, потому что украинский экс-президент сейчас, предположительно, до сих пор находится в России, называет дело априори сфабрикованным и политически мотивированным, а его интересы представляет адвокат Виталий Сердюк. По его словам, суд намеренно сделал всё возможное, чтобы Янукович не смог принять участие в оглашении приговора по видеосвязи.

«Суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Его не оповестили», — сказал Сердюк и добавил, что любой приговор с учётом допущенных процессуальных нарушений окажется ничтожным, независимо от того, какой он будет по существу.

В апреле 2017 года нынешний президент Украины Пётр Порошенко внёс поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволил инициировать заочный судебный процесс над Януковичем, а в феврале 2018-го суд приступил к допросу свидетелей защиты. Было заявлено 16 человек, которые находятся в розыске: экс-руководитель СБУ в Киевской области Александр Щеголев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-руководитель СБУ Александр Якименко, экс-командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк, бывший Генпрокурор Украины Виктор Пшонка, экс-глав Минобороны Украины Павел Лебедев, экс-руководитель администрации президента Андрей Клюев.

Прощание с «небесной сотней» в Киеве, Украина Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прощание с «небесной сотней» в Киеве, Украина

В декабре в рамках судебного заседания по делу о госизмене бывшего президента выступали два свидетеля — бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и до сих пор сохраняющий пост главы МВД Арсен Аваков. Тогда Яценюк то ли проговорился, то ли специально сообщил сенсационную деталь — о состоявшемся разговоре с Януковичем утром 22 февраля 2014 года, в день, когда на утреннем заседании Верховной рады было объявлено о ночном бегстве президента из Киева, после чего парламент принял постановление о самоустранении Януковича от выполнения конституционных полномочий и назначении досрочных выборов на 25 мая. Но экс-премьер Украины уклонился от вопросов адвоката экс-президента — почему он решил, что Янукович самоустранился, если разговаривал с ним тем же утром, и на каком основании парламент принял решение о самоустранении, если в статьи 85 и 108 Конституции страны среди возможных причин отстранения президента от власти называют импичмент, смерть, болезнь и заявление об отставке? Через несколько месяцев — в апреле 2018-го — Оболонский районный суд внезапно перешёл от стадии допроса свидетелей к стадии судебных дебатов.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с News.ru обратил внимание на то, что судебный процесс над Януковичем является частью избирательной кампании действующего президента Украины.

«Делом Януковича, приговором первой инстанции, Порошенко попытается скрыть проблемы Майдана. Например, отсутствие эффективного расследования и наказания людей, которые непосредственно являются организаторами и исполнителями расстрелов. Таким образом Порошенко пытается избежать критики, перевернуть эту неудобную для власти страницу и использовать дело в своей избирательной кампании», — считает Бортник.

Также эксперт добавил, что, скорее всего, точку в этом деле поставят международные суды, а сам процесс растянется на годы — нарушения, с которыми шёл суд, даёт защите возможность оспаривать любые решения и даже создаёт риск проигрыша.

Дело Януковича не единственное, которое вызывает вопросы. Так, например, неоднократно претерпевали изменения обвинения в адрес Надежды Савченко.

Неудавшиеся мятежники

26 января состоится съезд партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», где опального нардепа, которая последние десять месяцев находится под стражей, выдвинут в качестве кандидата на пост президента страны, сообщает Страна.ua.

Согласно материалам уголовного дела, Савченко и её якобы сообщник, руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, обвиняются в попытке совершения путча. Их действия квалифицированы как подготовка к серии террористических актов, посягательство на жизни первых лиц государства и организация госпеворота путём захвата власти с использованием оружия.

Надежда Савченко (в центре) Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надежда Савченко (в центре)

В первой версии гособвинения Савченко и Рубан планировали устроить в центре Киева кровавую бойню и силой захватить власть, при этом инициатором переворота выступала именно экс-наводчица. Однако в итоговой версии следствия инициатором переворота выступала уже не «Жанна д’Арк Незалежной», а именно глава «Офицерского корпуса», которого подозревают «в работе на ФСБ России». Защита обвиняемых считает, что такие изменения вносят сумятицу в дело, а в конечном итоге должны подтолкнуть Савченко к более выгодному для неё «чистосердечному признанию», чтобы будет на руку власти перед выборами.

Однако адвокаты настаивают на невиновности и утверждают, что Рубан и Савченко стали жертвами провокации силовиков. Якобы военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали с ней разговоры — для последующих обвинений по приказу вышестоящего начальства.


#украина #Янукович #Савченко
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