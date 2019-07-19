https://static.news.ru/photo/fc9f5542-ab21-11e9-8ca8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Пожар произошёл в проливе Босфор в турецком городе Стамбул. На борту находились восемь человек.

В результате инцидента никто не пострадал, передаёт Нaberturk .

ЧП произошло в 17:30 недалеко от района Ускюдар. Сотрудники береговой охраны отбуксировали судно к берегу, чтобы помочь пожарным в тушении. Однако спасти корабль не удалось.

Ранее News.ru писал, что на предприятии, раньше принадлежавшем экс-президенту Украины Петру Порошенко, загорелся корабль. По словам руководителя пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, судно было пришвартовано и находилось на ремонте.