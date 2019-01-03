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Яхта с россиянами затонула в Дубае

Pan Chaoyue/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Судно, на борту которого были российские туристы, перевернулся в Дубае. Пассажиры не стали ждать спасателей и покинули яхту сами.

ЧП произошло возле пляжа «Dubai Marina beach», сообщает «Российская газета». Судно не дошло до берега около 25 метров, начав тонуть. Никто из находившихся там людей не пострадал.

Как рассказала Светлана, которая была на борту яхты, корабль был арендован ей и её друзьями на два часа. По прошествии 40 минут после начала плавания капитан заметил течь и принял решение возвращаться назад. Однако, добраться до места старта не удалось.

Стоимость судна оценивается в $1,5 млн. Спецслужбы доставали его из воды несколько часов.

Ранее News.ru сообщал, что недалеко от побережья Пальмы-де-Майорки в Испании потерпела крушение яхта «Сила Сибири». Владельцем судна является депутат омского Заксобрания от «Единой России» и известный местный предприниматель Валерий Кокорин.


#яхта #дубай
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