Ситуация вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвала обеспокоенность в Совете Европы. В связи с этим генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд намерен связаться с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, чтобы обсудить случившиеся.
Генсек намерен выяснить, почему кандидатов от оппозиции не стали регистрировать. Он также призвал организовать и провести честные выборы, говорится в заявлении на
27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.
Как писал News.ru, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы.