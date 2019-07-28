https://static.news.ru/photo/57e955e0-b15f-11e9-9913-fa163e074e61_1024.jpg Турбьёрн Ягланд Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвала обеспокоенность в Совете Европы. В связи с этим генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд намерен связаться с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, чтобы обсудить случившиеся.

Генсек намерен выяснить, почему кандидатов от оппозиции не стали регистрировать. Он также призвал организовать и провести честные выборы, говорится в заявлении на сайте организации.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Как писал News.ru, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы.