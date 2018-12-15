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Ячейку нацистов нашли в полиции Франкфурта-на-Майне

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Немецкие контрразведчики раскрыли, предположительно, нацистскую ячейку в полиции Франкфурта-на-Майне. Выйти на неё удалось после жалобы известного адвоката Седы Башай-Йылдыз.

Женщина стала получать угрозы расправы над своим ребёнком от некой группировки НСП 2.0. В послании указывались персональные данные юриста, включая адрес.

В ходе расследования сыщики вышли на франкфуртскую полицию. Оказалось, что с одного из полицейских компьютеров была без какого-либо служебного обоснования запрошена информация об адвокате. В итоге были выявлены пятеро подозреваемых, у них прошли обыски, изъяты телефоны и жёсткие диски.

Выяснилось, что они создали чат в WhatsApp, где обменивались сообщениями в том числе расистского характера, делились запрещенными нацистскими символами, сообщает газета The Frankfurter Neue Presse.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по подозрению в разжигании межнациональной розни и использовании антиконституционных символов.  Сейчас они отстранены от работы.

Ранее News.ru писал о том, что националистическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые получила места в парламенте федеральной земли Гессен. Таким образом, её депутаты теперь есть во всех регионах ФРГ.


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