Ячейку нацистов нашли в полиции Франкфурта-на-Майне

https://news.ru/storage/news/e162bd8d1d95ef9be62fd5938d4302f0/330cea63-9db1-42ba-9194-a62212429b24_850.jpg Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Немецкие контрразведчики раскрыли, предположительно, нацистскую ячейку в полиции Франкфурта-на-Майне. Выйти на неё удалось после жалобы известного адвоката Седы Башай-Йылдыз.

Женщина стала получать угрозы расправы над своим ребёнком от некой группировки НСП 2.0. В послании указывались персональные данные юриста, включая адрес.

В ходе расследования сыщики вышли на франкфуртскую полицию. Оказалось, что с одного из полицейских компьютеров была без какого-либо служебного обоснования запрошена информация об адвокате. В итоге были выявлены пятеро подозреваемых, у них прошли обыски, изъяты телефоны и жёсткие диски.

Выяснилось, что они создали чат в WhatsApp, где обменивались сообщениями в том числе расистского характера, делились запрещенными нацистскими символами, сообщает газета The Frankfurter Neue Presse.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по подозрению в разжигании межнациональной розни и использовании антиконституционных символов. Сейчас они отстранены от работы.

Ранее News.ru писал о том, что националистическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые получила места в парламенте федеральной земли Гессен. Таким образом, её депутаты теперь есть во всех регионах ФРГ.