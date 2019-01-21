WhatsApp начал бороться с фейковыми новостями

Мессенджер WhatsApp запретил пересылать одно сообщение больше пяти раз. Это сделано для борьбы с фейковыми новостями.
«WhatsApp ограничил пересылку одного сообщения до пяти раз, чтобы справиться с распространением ложной информации на платформе», — сообщает издание BBC.
До введения данного ограничения одно сообщение можно было пересылать до 20 раз, напоминает RNS.
Как ранее писал News.ru, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.