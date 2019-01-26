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Взрывы в Чанчуне устроил единственный погибший

CGTNOfficial/Twitter

в мире [ версия для печати ]

В совершении взрывов в здании комплекса Wanda Plaza в городе Чанчунь в Китае подозревается погибший мужчина.

По данным предварительного следствия, взрыв в съёмной квартире на 30-м этаже Wanda Plaza устроил больной раком житель провинции Цзянсу 1962 года рождения по фамилии Го. Он использовал самодельное взрывное устройство. Незадолго до этого в городе Сунъюань в провинции Цзилинь он на почве денежного конфликта убил мужчину по фамилии Гу. Приехав в Чанчунь, Го сначала взорвал на парковке легковой автомобиль, а потом привел в действие взрывное устройство в квартире небоскрёба, в результате чего погиб.

Ранее News.ru писал о том, что на фабрике по производству дверей и окон в Бельгии прогремел взрыв. Четыре человека получили ранения. ЧП произошло на промышленном предприятии Pouleyn около города Кортрейк во Фландрии. Ударной волной на предприятии выбило стёкла, разрушены двери.


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