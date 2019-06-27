https://static.news.ru/photo/454d33d8-98dd-11e9-b12f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ADEL/XinHua/Global Look Press

В городе Тунис смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, погиб один полицейский. Граждан России среди раненых нет.

Оба теракта были направлены против полиции, — передает France info.

Первый террорист активировал взрывное устройство возле полицейской машины на улице Шарля де Голля, второй — подорвался возле полицейского участка в районе Аль-Карджани.

Сведений о пострадавших в результате терактов гражданах России не поступало, — заявили ТАСС в посольстве РФ в Тунисе.

Как писал News.ru, президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. Его состояние оценивается, как критическое. Премьер-министр Юсеф Шахед в ближайшее время планирует обратиться к нации.