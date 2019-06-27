В городе Тунис смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, погиб один полицейский. Граждан России среди раненых нет.
Оба теракта были направлены против полиции, — передает France info.
Первый террорист активировал взрывное устройство возле полицейской машины на улице Шарля де Голля, второй — подорвался возле полицейского участка в районе Аль-Карджани.
Сведений о пострадавших в результате терактов гражданах России не поступало, — заявили ТАСС в посольстве РФ в Тунисе.
Как писал News.ru, президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. Его состояние оценивается, как критическое. Премьер-министр Юсеф Шахед в ближайшее время планирует обратиться к нации.