Фото: van Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали на юге Казахстана серию подземных толчков магнитудой 3,5 и связали их со взрывами в воинской части города Арысь.

24 июня станции сети РГП ИГИ зарегистрировали серию сейсмических событий с 09:30 до 12:00. Природа событий — взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь, — сообщили в Национальном центре данных Института геофизических исследований Казахстана.

Как писал News.ru, 16 человек с травмами лёгкой и средней степени тяжести поступили в больницы после взрыва в воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил советник акима (губернатора) Сакен Калкаманов.

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