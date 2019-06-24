Взрывы боеприпасов спровоцировали подземные толчки в Казахстане
Мария Кузнецова
13:51, 24 июня 2019
https://static.news.ru/photo/f3740db0-9671-11e9-aa0a-fa163e074e61_1024.jpgФото: van Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сейсмологи зафиксировали на юге Казахстана серию подземных толчков магнитудой 3,5 и связали их со взрывами в воинской части города Арысь.
24 июня станции сети РГП ИГИ зарегистрировали серию сейсмических событий с 09:30 до 12:00. Природа событий — взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь, — сообщили в Национальном центре данных Института геофизических исследований Казахстана.
Как писал News.ru, 16 человек с травмами лёгкой и средней степени тяжести поступили в больницы после взрыва в воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил советник акима (губернатора) Сакен Калкаманов.