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16 человек с травмами лёгкой и средней степени тяжести поступили в больницы после взрыва в воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

В медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших лёгкой и средней степени тяжести. Один из них — военный — направлен в областную больницу, — написал Калкаманов в Facebook. Как писал News.ru,...