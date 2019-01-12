При взрыве в Париже пострадали десятки человек

https://news.ru/storage/news/c255f5207cf4f7dda56d9403c9d6bbe2/9cd8d99e-625a-45e8-9669-3907a4ec4258_850.jpg Aurelien Morissard/imago stock&people/Global Look Press

В результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.

По данным префектуры Парижа, пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее News.ru писал о том, что взрыв прогремел в девятом округе столицы Франции. Причиной послужила утечка газа в булочной. Правоохранители отмечают, что ЧП не связано с акциями «желтых жилетов», митинги которых пройдут сегодня.