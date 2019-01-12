При взрыве в Париже пострадали десятки человек

В результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.
По данным префектуры Парижа, пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте ЧП работают экстренные службы.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 января 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что взрыв прогремел в девятом округе столицы Франции. Причиной послужила утечка газа в булочной. Правоохранители отмечают, что ЧП не связано с акциями «желтых жилетов», митинги которых пройдут сегодня.