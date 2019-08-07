https://static.news.ru/photo/4be28f62-b8f0-11e9-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

ЧП произошло у здания налоговой инспекции в столице Дании. Здесь прогремел взрыв. Люди не пострадали.

Инцидент случился в Копенгагене вечером 6 августа, около 22 часов по местному времени. В момент происшествия в здании находились два человека. Взрывом повредило фасад постройки.

Утром 7 августа место ЧП посетил министр налоговой политики страны Мортен Бёдсков, сообщает издание DR . Он назвал происшествие «очень серьёзным». В настоящее время полиция устанавливает виновных.

Ранее News.ru писал о ЧП в красноярском Ачинске. Там 5 августа произошла серия взрывов на складе войсковой части 74008 из-за пожара. Огонь уничтожил около 40 тысяч снарядов и самоходных артиллерийских орудий. Кроме того, сгорела вся пожарная техника, находившаяся поблизости.

Людей из находившихся рядом с местом ЧП населённых пунктов пришлось эвакуировать. Всего пострадали 13 человек и один погиб. Ущерб от взрыва боеприпасов может достичь 1 млрд рублей, считают военные эксперты.