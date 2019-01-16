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Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже

Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Множество человек пострадали и не менее четырёх погибли в результате взрыва на рынке в городе Манбидж на северо-востоке Сирии. По предварительной информации, атака была направлена простив военного патруля США.

Среди погибших — двое американских военных и боец военного совета города, сообщает Kurdistan 24 English.

В настоящее время территорию вокруг места взрыва обыскивает вертолёт ВВС США.

Ранее News.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».


#сша #сирия #военные #рынок #ВЗРЫВ
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