Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже

Множество человек пострадали и не менее четырёх погибли в результате взрыва на рынке в городе Манбидж на северо-востоке Сирии. По предварительной информации, атака была направлена простив военного патруля США.

Среди погибших — двое американских военных и боец военного совета города, сообщает Kurdistan 24 English.

#BREAKING: Casualties reported from explosion in Syria’s Manbij. Sources claim two US soldiers along with a Manbij Military Council fighter were killed.#Syria #TwitterKurds pic.twitter.com/X2xyXuKnyO