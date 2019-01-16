Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже

Множество человек пострадали и не менее четырёх погибли в результате взрыва на рынке в городе Манбидж на северо-востоке Сирии. По предварительной информации, атака была направлена простив военного патруля США.
Среди погибших — двое американских военных и боец военного совета города, сообщает Kurdistan 24 English.
#BREAKING: Casualties reported from explosion in Syria’s Manbij. Sources claim two US soldiers along with a Manbij Military Council fighter were killed.#Syria #TwitterKurds pic.twitter.com/X2xyXuKnyO— Kurdistan 24 English (@K24English) 16 января 2019 г.
В настоящее время территорию вокруг места взрыва обыскивает вертолёт ВВС США.
Ранее News.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».