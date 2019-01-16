Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже

https://news.ru/storage/news/f756dcad2fe8ee9f62008b9b1cc04ee2/d7dcb2b0-ae35-4bb5-9aff-aeaa13e33e79_850.jpg Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Множество человек пострадали и не менее четырёх погибли в результате взрыва на рынке в городе Манбидж на северо-востоке Сирии. По предварительной информации, атака была направлена простив военного патруля США.

Среди погибших — двое американских военных и боец военного совета города, сообщает Kurdistan 24 English.

#BREAKING: Casualties reported from explosion in Syria’s Manbij. Sources claim two US soldiers along with a Manbij Military Council fighter were killed.#Syria #TwitterKurds pic.twitter.com/X2xyXuKnyO — Kurdistan 24 English (@K24English) 16 января 2019 г.

В настоящее время территорию вокруг места взрыва обыскивает вертолёт ВВС США.

Ранее News.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».