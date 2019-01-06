Взрыв прогремел возле церкви в Каире

https://news.ru/storage/news/4ab929a6069bebb58993fbe9f54f7392/ae16fa3a-d1dc-4b8c-8f79-7dd6bb854f7a_850.jpg Aggelos Barai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один офицер египетской полиции погиб, ещё один ранен во время взрыва в церкви, расположенной в каирском районе Мадинат Наср. Прокуратура Египта начала расследование инцидента.

Полицейские обнаружили взрывное устройство в сумке, обнаруженной возле церкви. При попытке проверить находку, произошёл взрыв. В настоящее время район церкви оцеплен, силовики проверяют близлежащие кварталы, передаёт РИА Новости.

Инцидент в египетской столице произошёл накануне праздника Рождества, который христиане-копты в Египте отмечают 7 января. В преддверии праздника МВД страны усилило меры безопасности возле монастырей и церквей.

Как писал News.ru, египетские правоохранительные органы предотвратили 11 августа 2018 года попытку теракта возле церкви в пригороде Каира. Террорист планировал совершить нападение на прихожан христианского храма Девы Марии в районе Мустарад.