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Взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле

Lu Zhe/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Три человека пострадали при взрыве на первом этаже дома в стамбульском районе Бюйюкчекмедже. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Причиной ЧП, как сообщает турецкий телеканал NTV, стала авария в подпольном цеху по производству алкоголя, который располагался в здании.

После взрыва здание охватил пожар, на месте работают экстренные службы.

Ранее News.ru писал о том, что одно из строений имения Эда Ширана стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов загорелось в Великобритании. Огонь тушили три пожарные машины спасательной службы Саффолка.


#алкоголь #ВЗРЫВ #СТАМБУЛ
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