Взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле

Три человека пострадали при взрыве на первом этаже дома в стамбульском районе Бюйюкчекмедже. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Причиной ЧП, как сообщает турецкий телеканал NTV, стала авария в подпольном цеху по производству алкоголя, который располагался в здании.
После взрыва здание охватил пожар, на месте работают экстренные службы.
Ранее News.ru писал о том, что одно из строений имения Эда Ширана стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов загорелось в Великобритании. Огонь тушили три пожарные машины спасательной службы Саффолка.