Взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле

https://news.ru/storage/news/6f5f166be5b0399b3b7066411780fbe0/18619fc4-7983-421e-9f2b-3c969342f715_850.jpg Lu Zhe/Global Look Press

Три человека пострадали при взрыве на первом этаже дома в стамбульском районе Бюйюкчекмедже. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Причиной ЧП, как сообщает турецкий телеканал NTV, стала авария в подпольном цеху по производству алкоголя, который располагался в здании.

После взрыва здание охватил пожар, на месте работают экстренные службы.

Ранее News.ru писал о том, что одно из строений имения Эда Ширана стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов загорелось в Великобритании. Огонь тушили три пожарные машины спасательной службы Саффолка.