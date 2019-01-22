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Взрыв прогремел в сирийской Латакии

Yang Zhen/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На площади в портовом городе Латакия, который находится на западе Сирии, прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

«Слышен взрыв на площади эль-Хамам в Латакии, есть информация о пострадавших», — передает сирийское агентство САНА.

Ранее News.ru писал, что уход американских войск из Сирии может обернуться увеличением концентрации проиранских сил на территории Арабской Республики. Такие опасения появились после того, как стало известно, что к сирийско-иракской границе стянуты значительные силы, которые относятся к шиитскому ополчению — Силам народной мобилизации («Хашд аш-Шааби»).


#сирия #ВЗРЫВ
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