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Взрыв прогремел в непальском ресторане в Японии

Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Шесть человек пострадали в результате пожара, последовавшего за взрывом в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пожарные получили сигнал о возгорании 23 декабря около 0.30 по местному времени (18.30 мск 22 декабря). Звонивший сообщил, что сначала пожару предшествовал взрыв, передаёт телеканал NHK.

Все пострадавшие являются гражданами Непала. Причины ЧП пока не установлены, начато следствие.

Как сообщал News.ru, 16 декабря взрыв произошёл в кафе японского города Саппоро на севере страны. Здание обрушилось почти полностью, все пострадавшие в сознании доставлены в больницу.


#пожар #ВЗРЫВ #ЯПОНИЯ #ПОСТРАДАВШИЕ
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