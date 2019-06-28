Мощный взрыв произошёл в густонаселённом квартале города Кабул, сообщил официальный представитель МВД Афганистана Насрат Рахими.
По его словам, сообщения о погибших и пострадавших пока не поступали.
Инцидент произошёл в густонаселённом квартале, где находятся здание Министерства обороны страны и дипломатические представительства других государств, передаёт
Как писал News.ru, 23 июня в Кабуле был застрелен генеральный секретарь Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди. Неизвестные боевики открыли огонь по Хамиди в квартале Хошал-Хан. Эту же информацию подтвердили в Федерации бокса.