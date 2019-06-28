https://static.news.ru/photo/46ca91b0-9bc1-11e9-9cbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Мощный взрыв произошёл в густонаселённом квартале города Кабул, сообщил официальный представитель МВД Афганистана Насрат Рахими.

По его словам, сообщения о погибших и пострадавших пока не поступали.

Инцидент произошёл в густонаселённом квартале, где находятся здание Министерства обороны страны и дипломатические представительства других государств, передаёт Reuters .

Как писал News.ru, 23 июня в Кабуле был застрелен генеральный секретарь Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди. Неизвестные боевики открыли огонь по Хамиди в квартале Хошал-Хан. Эту же информацию подтвердили в Федерации бокса.