Взрыв произошёл в больнице города Джалалабад в провинции Нангархар Афганистана.
О трагедии сообщил журналистам представитель губернатора провинции Аталлу Хогьяни, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.
Другие подробности пока неизвестны.
Ранее News.ru писал, что проверка радиационного фона в казахстанском городе Арысь после серии взрывов на складах показала, что он соответствует норме. Кроме того, была проведена дезинфекция и промывка водопроводных труб и обеззаражены мусорные контейнеры.24 июня на одном из военных складов, расположенном близ Арыси, произошёл пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Погибло три человека. Население города эвакуировали.