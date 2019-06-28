https://static.news.ru/photo/bec78bb4-99cd-11e9-ae92-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

Взрыв произошёл в больнице города Джалалабад в провинции Нангархар Афганистана.

О трагедии сообщил журналистам представитель губернатора провинции Аталлу Хогьяни, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что проверка радиационного фона в казахстанском городе Арысь после серии взрывов на складах показала, что он соответствует норме. Кроме того, была проведена дезинфекция и промывка водопроводных труб и обеззаражены мусорные контейнеры.24 июня на одном из военных складов, расположенном близ Арыси, произошёл пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Погибло три человека. Население города эвакуировали.