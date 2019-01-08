Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана

В афганистанской провинции Хост произошёл взрыв. Два человека погибли, ещё двадцать три пострадали.
Причиной взрыва стало приведённое в действие самодельное взрывное устройство. По словам очевидцев, оно было установлено на мотоцикле. Погибшие и пострадавшие есть только среди мирных жителей, передаёт Tolo News
Ранее News.ru писал о том, что журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.