Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана

https://news.ru/storage/news/0f6b1f692ec240d8303f5b1a58998624/5b4f0e05-c0f4-433c-85b6-eb6403cdbf6c_850.jpg Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

В афганистанской провинции Хост произошёл взрыв. Два человека погибли, ещё двадцать три пострадали.

Причиной взрыва стало приведённое в действие самодельное взрывное устройство. По словам очевидцев, оно было установлено на мотоцикле. Погибшие и пострадавшие есть только среди мирных жителей, передаёт Tolo News

Ранее News.ru писал о том, что журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.