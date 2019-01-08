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Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана

Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В афганистанской провинции Хост произошёл взрыв. Два человека погибли, ещё двадцать три пострадали.

Причиной взрыва стало приведённое в действие самодельное взрывное устройство. По словам очевидцев, оно было установлено на мотоцикле. Погибшие и пострадавшие есть только среди мирных жителей, передаёт Tolo News

Ранее News.ru писал о том, что журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.


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