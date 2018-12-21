Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек

https://news.ru/storage/news/b5b29f8c08305afb0d9f77e9cd373922/b4b9fdd3-07c2-4cea-b02e-2679c33ca4a5_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Произошедший вечером 20 декабря взрыв метана на шахте в окрестностях чешского города Карвина, привёл к гибели пяти человек. Ещё 10 получили ранения, судьба восьми рабочих остаётся неизвестной. Об этом сообщил представитель компании OKD Иво Челеховский.

«Данные о пострадавших в результате взрыва метана, судя по всему, не являются окончательными», — цитирует Челеховского РИА Новости.

Представитель OKD отметил, что с места ЧП производится эвакуация шахтёров на поверхность, горноспасательные отряды ведут расчистку завалов. С пострадавшими шахтёрами работают медики. Раненых отправляют в близлежащие больницы.

Все пострадавшие являются гражданами Польши. Жители этой страны трудятся практически на всех чешских шахтах неподалёку от польской границы.

Взрыв метана произошёл на глубине около 800 метров. Работы на шахте остановлены.

Как писал News.ru, 13 декабря на шахте Evraz «Ерунаковская-8» произошло ЧП — на магистральном ленточном конвейере вспыхнул пожар. В момент происшествия под землёй находились 118 горняков.