Взрыв произошёл в столице Чили

https://news.ru/storage/news/80b2baa9160979199983f1c3e8072488/754a49d6-d462-4ce2-8f5c-81957a04040b_850.jpg Pablo Rojas Madariaga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мощный взрыв произошёл на автобусной остановке в Сантьяго, столице Чили. В результате инцидента ранения получили пять человек.

Взрывное устройство было расположено в сумке. На месте взрыва работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Район вокруг остановки оцеплен полицией, закрыт ближайший выход метро, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в городе Дёбельн на востоке ФРГ. По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.