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Взрыв произошёл в столице Чили

Pablo Rojas Madariaga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Мощный взрыв произошёл на автобусной остановке в Сантьяго, столице Чили. В результате инцидента ранения получили пять человек. 

Взрывное устройство было расположено в сумке. На месте взрыва работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего. 

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. 

Район вокруг остановки оцеплен полицией, закрыт ближайший выход метро, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в городе Дёбельн на востоке ФРГ. По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.


#ВЗРЫВ #Чили
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