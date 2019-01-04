Взрыв произошёл в столице Чили

Мощный взрыв произошёл на автобусной остановке в Сантьяго, столице Чили. В результате инцидента ранения получили пять человек.
Взрывное устройство было расположено в сумке. На месте взрыва работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Район вокруг остановки оцеплен полицией, закрыт ближайший выход метро, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в городе Дёбельн на востоке ФРГ. По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.