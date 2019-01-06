Взрыв прогремел в столице Афганистана

https://news.ru/storage/news/f0c108358b20977523f7d04196afe2e5/1f2096ed-37c5-4d46-9909-524fe03150df_850.jpg Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Три сотрудника полиции получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в столице Афганистана. Целью атаки в Кабуле был полицейский автомобиль.

По данным представителя МВД страны Наджиба Даниша, состояние пострадавших оценивается как стабильное, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел вечером 5 января в квартире жилого дома украинского города Мариуполя. На месте работает оперативно-следственная группа. ЧП произошло на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе.