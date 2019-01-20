USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,549.99 $
МОСКВА-4°C01:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Выживший после эвтаназии бродячий щенок стал звездой

kingsharvestpetrescuenokillshelter/facebook.com

в мире [ версия для печати ]

Семимесячный щенок дворняги выжил после эвтаназии в США. После этого пёс стал звездой соцсетей и смог выбрать себе хозяина из десятка претендентов.

О необычной дворняге по кличке Рудольф жители штата Айова узнали из сообщения в Facebook, которое разместили представили приюта King’s Harvest, забравшие щенка после неудачной попытки эвтаназии. В итоге пёс выбрал себе хозяином молодого человека, имя которого не называется.

Рудольфа решили усыпить, поскольку приют для диких животных, в который его поместили, оказался переполненным. Вероятнее всего, ветеринар, проводивший усыпление, дал собаке неправильную дозу смертельного препарата. После того как пёс проснулся, ветеринар решил не доводить дело до конца и связался с приютом.

«У Бога был другой план, поэтому пёс проснулся», — считают в приюте King’s Harvest.

Ранее News.ru сообщал, что зоопарк в Таллине усыпил подаренного Россией медведя. Эвтаназии подвергся 17-летний белый медведь Норд. Животное серьёзно болело. Ветеринары пытались залечить рану на лапе, консультировались со специалистами из стран ЕС и США, но ничего не помогало.


#собаки #соцсети #Эвтаназия
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
общество
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями


читайте также
в мире 15:43, 20 января 2019
Итальянцам разрешили ходить на работу с собаками
Шпиц-рекордсмен скончался во сне
шоу-бизнес 11:10, 19 января 2019
Умерла самая популярная в мире собака
Шпиц-рекордсмен скончался во сне
происшествия 12:37, 19 декабря 2018
Неизвестные расстреляли бездомных собак в Лыткарино
Лента новостей
общество 01:09
«Аллею позора» открыли под Саратовом у мусорного оператора
в мире 01:06
Полицейский помог провезти в Латвию две тонны кокаина
экономика 00:43
Правительство меняет нормы ипотеки для военнослужащих
общество 00:25
Жертв Холокоста вспоминают в России
экономика 00:25
Бизнесмены получат льготы за крупные инвестиции
Другие новости
в мире 01:06
Полицейский помог провезти в Латвию две тонны кокаина
в мире 23:40
В Британии убийцу выдали фитнес-часы
в мире 22:32
Абэ хочет войти в историю возвращением островов Японии
в мире 21:47
ФРГ отказалась считать «Северный поток» мальчиком для битья
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top