Выживший после эвтаназии бродячий щенок стал звездой

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Семимесячный щенок дворняги выжил после эвтаназии в США. После этого пёс стал звездой соцсетей и смог выбрать себе хозяина из десятка претендентов.

О необычной дворняге по кличке Рудольф жители штата Айова узнали из сообщения в Facebook, которое разместили представили приюта King’s Harvest, забравшие щенка после неудачной попытки эвтаназии. В итоге пёс выбрал себе хозяином молодого человека, имя которого не называется.

Рудольфа решили усыпить, поскольку приют для диких животных, в который его поместили, оказался переполненным. Вероятнее всего, ветеринар, проводивший усыпление, дал собаке неправильную дозу смертельного препарата. После того как пёс проснулся, ветеринар решил не доводить дело до конца и связался с приютом.

«У Бога был другой план, поэтому пёс проснулся», — считают в приюте King’s Harvest.

Ранее News.ru сообщал, что зоопарк в Таллине усыпил подаренного Россией медведя. Эвтаназии подвергся 17-летний белый медведь Норд. Животное серьёзно болело. Ветеринары пытались залечить рану на лапе, консультировались со специалистами из стран ЕС и США, но ничего не помогало.