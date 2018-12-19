Вывод войск США из Сирии продлится больше двух месяцев

https://news.ru/storage/news/39465674330ebff04389e6ce5d4bae72/a796e42d-f8ef-4a20-a811-abb989052b44_850.jpg The U. S. Army/flickr.com

США приступили к выводу своей армии с территории САР, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. В то же время источники сообщают, что мероприятия продлятся от 60 до 100 дней.

В распространённом заявлении пресс-секретаря говорится, что «эти победы не сигнализируют о прекращении существования глобальной коалиции [во главе с США] или её кампании» в Ираке и Сирии.

В то же время Reuters со ссылкой на американский официальный источник сообщает, что власти Соединённых Штатов намереваются окончательно вывести свои войска из республики в течение двух-трёх месяцев. Собеседник отметил, что это произойдёт, когда операция против террористической организации ИГ (запрещена в РФ) полностью завершится.

По данным агентства, сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.

Как писал News.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска США из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Лидер страны также заявил о победе над «Исламским государством» (запрещена в России) на территории САР.