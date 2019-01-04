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Вывод войск США из Сирии назвали уловкой в отношении РФ

US Army/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что вывод американских войск из Сирии является военной уловкой. Она заставит Россию рассориться со своими союзниками в регионе.

По словам бывшего военного, Россия долго выстраивала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, однако уход американцев вынудит Кремль сделать выбор между этими сторонами.

«Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе, и это хорошо», — заявил Макгрегор в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что в северной Сирии присутствуют «десятки тысяч» турецких военных, которые готовы атаковать курдов. В случае если Россия впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев.

Ранее News.ru сообщал, что критика могла вынудить президента США Дональда Трампа продлить вывод американских войск из Сирии. Об этом заявил председатель совета Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. По его словам, решение американского лидера обострило его отношения с частью истеблишмента страны.


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