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Вывод войск из Сирии назвали рождественским подарком США

US Army/Digital/Global Look Press эксклюзивы

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп давно говорил о необходимости сокращении Американского военного присутствия в тех странах и регионах, которые не имеют принципиального значения для США, рассказал News.ru директор международной мониторинговой организацию CIS-EMO Станислав Бышок.

«Трамп критиковал ещё во время избирательной компании тогдашнего президента Барака Обаму за то, что тот пообещал вывести войска из Афганистана, но так и не сделал этого. В данном случае Трамп решил показать, что он в отличие от предыдущего президента не стремится к продолжению долгих войн без понятного финала», — говорит эксперт.

По его мнению, указ о возвращении войск во временном отрезке связан с рождеством и его также можно расценивать как подарок американскому населению и семьям военнослужащих. Вместе с тем Бышок добавил, что цели американского присутствия в Сирии достигнуты — американцы со своими союзниками победили ИГ (запрещенная в России организация), а значит находиться в Сирии больше не имеет смысла.

«Поскольку Трамп победил ИГ, соответственно, чего там оставаться, он выходит. Понятно так же, что он пытается политически набрать очки, показав себя как президент, который умеет решать вопросы в ограниченном временном интервале, другое дело что по-разному было воспринято это его решение», — читает Бышок.

По его словам, для многих такое решение показатель того, что наконец-то США переходит от стратегии бесконечных войн в других частях мира, которые нам особо не интересны к каким-то ограниченным военным операциям с понятным успехом.

В заключении эксперт отметил, что несмотря на решение о выводе американских контингентов из Сирии, Американские интересы, связанные с поддержкой аппозиционных по отношению к Асаду групп, продолжится на длительную перспективу.

Ранее News.ru писал о том, что Лавров скептически отнёсся к «уходу» США из Сирии. Глава МИД РФ считает, что решить проблему незаконного присутствия США в Сирии будет непросто.


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